Gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden kişiler gözaltına alındı

Gazeteci Murat Ağırel, kendisine gönderilen bir videoyu X hesabında paylaştı ve ölümle tehdit edildiğini belirtti. Videoda, maskeli şekilde konuşan kişi Ağırel’in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emrinin verildiğini söylüyor.

EGM: Gözaltına alındılar

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan açıklamada Ağırel’i videoda tehdit eden ve videoyu kayda kalan kişilerin gözaltına alındığı söylendi. Ayrıca açıklamada şüphelilerin bir tanesinin 12 ayrı, diğerinin ise iki ayrı suçtan kaydı olduğu söylendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay’ın, gazeteci Murat Ağırel’e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir’deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte üç adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, dört adet cep telefonu ve bir adet tripod ele geçirilmiştir.

O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir.”