Gazeteci Murat Yetkin'den Memhmet Şimşek için dikkat çeken yorum: "Fiili başbakan"

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili değerlendirmede bulundu.

Şimşek için "fiili başbakan" benzetmesi yapan Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şimşek yetkisi olmasa de etkisi olan bir başbakan gibi. Bu etki özellikle Haziran ve Temmuz aylarında çetin bir sınamadan geçecek" yorumunu yapan Yetkin, "Önümüzdeki iki aydaki çetin sınavlar daha farklı. Kamu İhale Yasası düzenlemeleri ile Vergi Reformu düzenlemelerinin Meclis’e gelmesi bekleniyor. 2001 mali krizi sonrası Kemal Derviş reformlarıyla getirilen Kamu İhale Yasasında her bir önemli ihaledeki müteahhitlerin ihtiyaçlarına göre yapılan değişiklikleri saymayı ben 192’de bıraktım.

Şimşek’in önerilerine TBMM’de, şuraya yazıyorum, muhalefet partilerinden AK Parti Grubundan muhalefet gelme ihtimali var. Keza Şimşek’in vergi denetiminin sıkılaştırılması ve vergi muafiyetlerinin azaltılması önerisinin de Temmuz sonuna dek TBMM’den çıkması gerekiyor; çok kolay olmayacak. O nedenle yetki Erdoğan’da olsa da Şimşek’in başbakan etkisini kullanması gerekecek."