Gazeteci Murat Yetkin'e scooter çarptı: Ayak kemikleri kırıldı
Gazeteci Murat Yetkin, Ankara’da Panora AVM çıkışında yaya geçidinden geçerken bir scooterın çarpması sonucu yaralandı. Ayak kemiklerinin kırıldığını belirten Yetkin, scooterı kullanan çocuk ile ebeveynleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve olayın kamera kayıtlarının incelenmesini talep ettiğini açıkladı.
Gazeteci Murat Yetkin’e dün (2 Eylül Çarşamba) scooter çarptı.
X hesabından paylaşım yapan Yetkin, kendisine çarpan “13 yaşlarında gösteren çocuk” ile ebeveynleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Ayak kemiklerinin kırıldığını aktaran Yetkin, çarpmanın etkisiyle yola savrulduğunu belirtti.
"Kamera kayıtlarının bulunmasını talep ettim"
Yetkin, X hesabında şu ifadeleri kullandı:
“Dün Ankara, Panora AVM çıkışında, araçlar yaya geçidinde yol vermiş haldeyken son hızla aradan sıyrılan, 13 yaşlarında gösteren bir çocuğun kullandığı bir 'scooter'ın çarpmasıyla yola savruldum. Ayak kemiklerim kırıldı. Ayrıntıları Yıldızevler polis merkezinde, çocuk ve ebeveynlerine suç duyurumda anlattım. Kamera kayıtlarının bulunmasını talep ettim. Trafikte kural ve denetim tanımayan bu 'scooter' terörüne dur denilmeli."
Dün Ankara, Panora AVM çıkışında, araçlar yaya geçidinde yol vermiş haldeyken son hızla aradan sıyrılan, 13 yaşlarında gösteren bir çocuğun kullandığı bir "scooter"ın çarpmasıyla yola savruldum. Ayak kemiklerim kırıldı. Ayrıntıları Yıldızevler polis merkezinde, çocuk ve…— Murat Yetkin (@MuratYetkin2) September 3, 2026