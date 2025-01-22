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Gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
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Gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı
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Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora ve Yüce Ata için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı

Türkmen ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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