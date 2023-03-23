Gazeteci Nevzat Ünlü hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nevzat Ünlü’nün ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı. “Değerli meslektaşımız Nevzat Ünlü’yü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nevzat Ünlü’nün ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Nevzat Ünlü’nün cenazesi 24 Mart 2023 Cuma günü öğle namazının ardından Erenköy Galip Paşa Camisi’nden alınarak Beykoz Çavuşbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1933 yılında Isparta’da doğan Ünlü, İstanbul Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1954 yılında Akis Dergisi’nde teknik sekreter olarak başladı. Tercüman, Hürriyet, Güneş, Yeni Asır, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. TÜSİAD Basın Danışmanlığı görevinde bulundu. Basın Şeref Kartı taşıyordu.