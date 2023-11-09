Gazeteci Noyan Doğan: Kademeli emeklilik gündemde yok

Emeklilikte yaşa takılanlar uygulamasından yararlanamayanlar için yeni bir düzenleme olacağına yönelik söylentiler sürerken, Hürriyet yazarı Doğan, bu yönde bir çalışma olmadığını ifade etti.

Doğan, bugünkü yazısında şunları yazdı:

"Bugünkü sosyal güvenlik mevzuatına göre 8.9.1999-30.4.2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan erkek çalışanlar 7000 prim gün ve 60 yaşında, kadın çalışanlar ise 7000 prim gün ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Sosyal medyada EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik, kademeli emeklilik, kademeli yaş indirimi adı altında bazı söylentiler dolaşıyor, hatta bazı tablolar yayınlanıyor ancak kamunun şimdilik kademeli emeklilik konusunda bir çalışması veya da kamunun gündeminde erken emeklilik bulunmuyor."