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Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı

Gazeteci Oya Lale Arslan, sosyal medya ve YouTube yayınları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Haber Merkezi
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Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı
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 Sosyal medyada yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sunucu Arslan tutuklandı.