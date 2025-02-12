Gazeteci Özlem Gürses’in ev hapsi kaldırıldı!

Gazeteci ve Sözcü TV'de yayınlanan Para Politika programının sunucusu Özlem Gürses’in ev hapsi sona erdi. YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra ev hapsine alınan Gürses, 52 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

'Özgürlük gerçekten çok güzel'

Elektronik kelepçesinin çıkarıldığı anlar, Para Politika programından hemen önce izleyicilerle paylaşıldı. Stüdyoya dönen Gürses, uzun bir aradan sonra ilk kez kapının dışına çıkmanın heyecanını yaşadı. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından, “52 gün sonra ilk defa dışarı çıkıyorum, özgürlük gerçekten çok güzel” dedi.

Program sırasında duygusal anlar yaşayan Gürses, ekrana döndüğü ilk yayında gözyaşlarını tutamadı. Canlı yayında yaptığı açıklamada, “Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Heyecanımı bağışlayın. Ben yine stüdyomdayım, işimin başındayım, Sözcü TV’deyim. 52 gün sonra ilk kez sokağa çıktım, işime geldim” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı süreçte kendisine destek olanlara teşekkür eden Gürses, “Beni bir saniye bile yalnız bırakmayan Sözcü TV yönetimine, haber merkezine, dostlarıma, meslektaşlarıma, sabrıyla bana tahammül eden teknik ekibe ve editörlerime, yayınlarıma katılan konuklarıma ve izleyicilerime minnettarım” dedi.

Ev hapsi kararı nedeniyle yayınlarını evinden sürdüren Gürses, özgürlüğüne kavuşmasının ardından tekrar Sözcü TV stüdyosuna dönerek programını kaldığı yerden sunmaya devam etti.