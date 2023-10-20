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Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti

Gazeteci Rauf Tamer geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tamer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rauf Tamer kimdir?

1937 yılında Sivas'ta doğan Rauf Tamer, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Cumhuriyet gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürdü.

Tamer son olarak Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmekteydi.