Gazeteci Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı (Video)

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar’ın bir havalimanında uçağını kaçırdığı ve yönlendirme yapan personele sert çıkıştığı anlar gündeme oturdu.

Sosyal medyada yayılan videolarda, Reha Muhtar’ın elinde telefonu bulunduğu halde X-ray cihazından geçmeye çalıştığı ve görevlilerin uyarısı üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı

Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadelerini kullandığı da duyuluyor. Olayın hangi havalimanında gerçekleştiği ve tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, videolar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

