  Gazeteci Rojda Altınbaş ve Arif Kocabıyık için erişim engeli kararı
Gazeteci Rojda Altınbaş ve Arif Kocabıyık için erişim engeli kararı

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın Instagram hesabına, İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık'ın X hesabına Türkiye'den erişime engel getirildi.

Gazeteci Rojda Altınbaş ve Arif Kocabıyık için erişim engeli kararı
İlave TV ile tanınan Arif Kocabıyık'ın X hesabına, gazeteci Rojda Altıntaş'ın Instagram hesabına Türkiye'den erişime engel getirildi.

Erişim engeli kararı sonrası Rojda Altındaş, X hesabından "Aylardır hakaret ve iftiralara maruz kaldım. Çoğunu görmezden geldim, bazılarına cevap verdim, bazılarını şikayet ettim ama sonuç çıkmadı. Ben tek kelime hakaret yazınca karakolluk oluyorum. Geçen hafta ifade verdim, bugün yine ifade için arandım. Yoruldum, tükendim. Üstüne bir de çiçek böcek paylaştığım Instagram hesabıma da Türkiye’de erişim engeli getiriliyor. Ne isteniyor gerçekten anlamıyorum…" açıklamasını yaptı.

Kocabıyık ise kararın ardından "1000 kere kapatsanız yine susmayacağız." paylaşımını yaptı. 

