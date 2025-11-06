Gazeteci Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç aslen nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Tecrübeli gazeteci hakkındaki bilgiler arama motorlarında sorgulatılıyor.

GAZETECİ ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Şaban Sevinç, eğitim hayatına burada başladı. 1981 yılında Bafra Lisesi’nden mezun olan Sevinç, ardından yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda sürdürdü. 1988 yılında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine 1987 yılında Milliyet Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nda adım atan Sevinç, burada edindiği tecrübelerin ardından 1989 yılında Hürriyet Gazetesi’ne geçti. Hürriyet’te görev yaptığı yıllar boyunca farklı alanlarda sorumluluklar üstlendi ve önemli haberlere imza attı. 1992 yılına gelindiğinde ise Hürriyet Gazetesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi.

ŞABAN SEVİNÇ ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Sevinç 61 yaşındadır. Şaban Sevinç aslen Samsunlu’dur. Basın alanındaki başarılı kariyerinin ardından, 2005 yılında CHP Meclis Grubu’nun önerisiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. Bu görevin ardından medya alanındaki çalışmalarına devam eden Sevinç, 2012 yılından itibaren Halk TV’nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenerek yayıncılık kariyerinde önemli bir döneme imza attı.