Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkilin gözaltına alındığını açıkladı. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz "Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum." dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Kabaş hakkında, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kabaş'ın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Sedef Kabaş kimdir?

1970 yılında Londra’da doğdu. Ortaöğrenimini Özel Dost Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Fulbright bursuyla gittiği ABD’de, Boston Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine CNN International’ın Atlanta merkezinde çalışan ilk Türk gazeteci olarak başladı; burada ekonomi, siyaset ve yaşam haberleri hazırladı.

Türkiye’ye döndükten sonra NTV, ATV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda görev aldı. Uzun yıllar ekranlarda kalan ve geniş kitlelerce takip edilen "Sesli Düşünenler" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Akademik kariyerini de sürdürerek Marmara Üniversitesi’nde Genel Gazetecilik alanında doktora derecesi aldı. Günümüzde kurucusu olduğu eğitim akademisinde iletişim danışmanlığı yapmakta ve siyasi gündeme dair yazılı ve sözlü çalışmalarını sürdürmektedir.