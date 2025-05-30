Gazeteci Sedef Kabaş'a 3 yıla kadar hapis istemi!

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’a yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

"Karahan'ın zamlar hakkındaki cümlesine herhangi bir ekleme yapmadım"

İddianamede, Kabaş'ın 8 Şubat 2024'te sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaştığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Kabaş, paylaşımı kendisinin üretmediğini, Karahan'ın zamlar hakkındaki bir cümlesini herhangi bir ekleme olmaksızın basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kendi sayfasında paylaştığını söyledi.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddianamede, Kabaş'ın; yalan bilgi paylaşma, çarpıtma, halkı yanıltıcı bilgiye sevk etme amacının olmadığını da söyleyerek suçlamaları reddettiği belirtildi.

İddianamede, Kabaş hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Sedef Kabaş'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.