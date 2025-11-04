  1. Ekonomim
  Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi

Gazeteci Sedef Kabaş, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Gazeteci Sedef Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a yönelik bir paylaşımı nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Sedef Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’la ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Kabaş hakkında geçtiğimiz mayıs ayında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılmış ve iddianamede, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

