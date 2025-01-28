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Gazeteci Serhan Asker gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan'ın ardından Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker de gözaltına alındı. Asker'in dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Gazeteci Serhan Asker gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün düzenlediği basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları telefonla görüşmesini izinsiz olarak kayda alarak paylaştıkları iddiasıyla Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Barış Pehlivan bugün Halk TV binası önünde gözaltına alındı.

Pehlivan'ın ardından Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker  gözaltına alındı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan açıklama

Gelişmeyi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Mahiroğlu "Halk TV programcısı ve Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Barış Pehlivan, bu akşam Kayda Geçsin programına hazırlanırken, Halk TV binasından gözaltına alındı. Bu ülke çok şey yaşadı, çok ağır dönemlerden geçti; her defasında güçlenerek çıktı, yoluna devam etti. Bu sefer de öyle olacak. Hiçbir yaptırım Türk halkının asırlardan beri süregelen özgürlük aşkının önüne geçemedi, geçemez." dedi. 

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