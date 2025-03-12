Gazeteci Serhan Asker'e yakalama kararı

Halk TV'nin haberine göre Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Serhan Asker adliyeye gitti.

Yakalama kararın hangi dosya nedeniyle çıkarıldığı henüz netleşmedi.

"Bilirkişi" soruşturmasından beraat etmişti

Halk TV'ye başlatılan "bilirkişi" soruşturmasında tutuklu yargılanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yanı sıra gazeteciler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker ilk duruşmada 4 Mart'ta beraat etmişti. Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

İddianamede Toktaş, Selek ve Asker hakkında 9 yıla kadar hapis, Pehlivan ve Oğuz'un da 14 yıl hapsi isteniyordu.

Serhan Asker hakkında "kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlaması söz konusuydu.