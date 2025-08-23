  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazeteci Şevket Okant hayatını kaybetti
Takip Et

Gazeteci Şevket Okant hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, TRT önceki Yönetim Kurulu üyelerinden, sürekli basın kartı sahibi Şevket Okant 72 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Şevket Okant hayatını kaybetti
Takip Et

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, TRT önceki Yönetim Kurulu üyelerinden, sürekli basın kartı sahibi Şevket Okant, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Aydın’ın Söke ilçesinde vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Şevket Okant’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Üyemiz Şevket Okant’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Şevket Okant’ın ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Şevket Okant’ın cenaze töreniyle ilgili bilgiler ise henüz netleşmedi.

Şevket Okant kimdir?

Ankara 1953 doğumlu olan Şevket Okant, Ankara Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunudur. Mesleğe 1983 yılında Günaydın ve Tan gazetelerinde başlamıştır.

Sabah ve Hürriyet gazetelerinde görev yapan Okant, Interstar, HBB ve Kanal D’de mesleğini sürdürmüştür. TRT Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev alan Okant, sürekli basın kartı sahibiydi.

Gündem
Şener Üşemezsoy, Marmara’da asıl aktif olan fayın yerini açıkladı!
Şener Üşemezsoy, Marmara’da asıl aktif olan fayın yerini açıkladı!
Sındırgı'da üst üste 2 deprem daha! 
Sındırgı'da üst üste depremler! 
Özgür Özel: Bakan evlatlarının dönemi bitiyor
Özgür Özel: Bakan evlatlarının dönemi bitiyor
Beşiktaş’ta Afet ve Acil Durum Operasyon Planı hayata geçti
Beşiktaş’ta Afet ve Acil Durum Operasyon Planı hayata geçti
CHP'den ardı ardına 2 istifa
CHP'den ardı ardına 2 istifa
Temizlik işçileri yolda bulmuştu! Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi
Temizlik işçileri yolda bulmuştu! Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi