Gazeteci Tamer Kayaş hayatını kaybetti

Türk medyasının tanınan isimlerinden Tamer Kayaş, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Tamer Kayaş'ın vefat ile ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayımladı.

TGC'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Üyemiz Tamer Kayaş'ın vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Uzun yıllar başarıyla gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Cenaze törenine ilişkin düzenlemelerin henüz tamamlanmadığı, detayların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Tamer Kayaş kindir?

1951 yılında İstanbul'da doğan Tamer Kayaş, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde tamamlamıştı.

Kayaş'ın gazetecilik mesleğine adım atışı 1972 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde sayfa sekreteri olarak göreve başlamasıyla gerçekleşti. Disiplinli çalışma anlayışı ve editoryal birikimi sayesinde kısa sürede meslektaşları arasında saygın bir konuma yükseldi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Politika Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenen Kayaş, ardından Vatan ve Cumhuriyet gazeteleri gibi Türk basınının önde gelen yayın organlarında sayfa sekreteri olarak çalıştı. Daha sonraki yıllarda Taraf Gazetesi'nde editörlük görevini yürüttü.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'de gazetecilere verilen en önemli belgelerden biri olan Sürekli Basın Kartı'na sahip olan Kayaş, genç meslektaşlarına tecrübesi ve çalışma disipliniyle örnek oldu.

Kayaş'ın evli olduğu ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.