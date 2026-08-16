Gazeteci Taylan Erten hayatını kaybetti

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Gazeteci Taylan Erten’in cenazesi, 18 Ağustos 2026 Salı günü Karşıyaka Mezarlık Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan duyuruda, cenaze törenine katılmak isteyenler için saat 15.45’te Cemiyet binasından araç kaldırılacağı bildirildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de Taylan Erten’in vefatı dolayısıyla taziye mesajında bulundu.

Taylan Erten kimdir?

Taylan Erten, 1942 yılında Konya’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde eğitim gördü. Gazetecilik kariyerine 1962 yılında PTT NATO Dairesi’nde başladı.

Erten, ilerleyen yıllarda Ankara Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yaptı. Yerel Yönetim ve Ticaret Bakanlıklarında basın danışmanlığı görevlerini üstlendi.

1968 yılında Yenigün Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Erten, daha sonra Politika, Aydınlık, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde görev yaptı. Kariyeri boyunca ekonomi ve politika alanlarında gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü.