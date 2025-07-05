Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Timur Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soykan, soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Şule Aydın duyurdu

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Haberi, gazeteci Şule Aydın duyurdu. Şule Aydın gözaltı nedeninin sosyal medya paylaşımı olduğunu yazdı.

Timur gözaltına alındı!

Şu an Vatan Emniyet’e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları… — Şule Aydın (@aydinsule1) July 5, 2025

CHP'li belediyelere yapılan operasyonları eleştirmişti

Timur Soykan sosyal medya hesabından CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonları eleştiriyor, buna ilişkin paylaşımlar yapıyordu.

Soykan’a Türk Ceza Kanunu 217/A maddesi suçlaması isnat edildi. Gazeteci Soykan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla gözaltına alındı.

Başsavcılık'tan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Timur Soykan rumuzlu x hesabında yapılan; “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” Ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor.” içerikli şeklindeki paylaşımlarda bulunan şahıs hakkında yapılan araştırmalar neticesinde şahsın, Tc: 25508174732 Timur Soykan olduğu tespit edilmiş , söz konusu paylaşımlardan ötürü şahıs hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Alenen Yayma suçundan soruşturma başlatılmış ve şahsın gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda adı geçen şahıs 05.07.2025 günü saat 18.00'da Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınmıştır.”

Timur Soykan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Timur Soykan'ın emniyet ifade işlemleri tamamlandı. Onlar TV Soykan'ın emniyet ifadesini de paylaştı:

"Paylaşımım ile buradaki sözlerimin ve eleştirimin sonuna kadar arkasındayım. Yargıda siyasi talimat ile görevini suistimal eden ve muhalefeti sindirmeye çalışan bir oluşum söz konusu, siyasi talimat ile görev yapan ve aslında bütün toplumun adaletini savunmakla yükümlü şahıslar görevlerini suistimal etmektedir."

"Gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır"

"Yolsuzluk operasyonu adı atında sadece siyasilerin hedef gösterdiği muhalefet belediye başkanlarına operasyon yapılması bunun kanıtıdır ve aleni bir gerçektir. Bu herkesin bildiği aleni gerçeğe rağmen benim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlaması ile gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU ardından çok sayıda CHP belediye başkanı son olarak yine CHP li olan Adana, Adıyaman, Antalya ve bazı belediye başkanları ve bürokratlarının gözaltına alınmasına bu nedenle tepki gösterdim. Bu operasyonların daha önce AKP ile iş yapan bir iş insanının ifadeleri ile gözaltına alındığını Başsavcılık açıklamalarından biliyorum.

"İktidar belediye başkanlarının dosyaları hasır altı edildi"

Türkiye'deki herkes de biliyor ki AKP'li yani İktidar Belediye Başkanları ile ilgili yüzlerce yolsuzluk dosyası hasır altı edilmiştir. Tek bir operasyon bile yapılmamıştır. Ancak muhalefet belediyeleri söz konusu olduğunda 19 Mart dan beri operasyonların ardı arkası gelmemektedir. Bu hukukun eşitliği ilkesinin alenen ihlal edilmesidir. Siyasi talimat ile yapılan bu operasyonların hedefi halkın oyları ile seçilmiş belediye başkanlarıdır, dolayısı ile halkın seçme ve seçilme hakkı yargı eli ile gasp edilmektedir. Buna karşı tepki göstermek demokrasinin yanında yer alan bir gazeteci için zaruridir. burada ben suç işlemiyorum. Halkın kendisini yönetenleri seçme hakkını gasp edenler suç işliyor. Bütün bu fikirlerim ve eleştirilerim düşünce ifade ve basın özgürlüğü kapsamındadır. Bu konuda daha detaylı ifademi Savcılıkta vermek istiyorum."

"Gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Yine soruturma talimatına konu olan "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor." şeklindeki paylaşımım ile ilgili olarak ise; Sabah uyandığımda Adıyaman belediye başkanı Abdurrahman TUTDERE nin gözaltına alındığını gördüm, buna tepki olarak söz konusu paylaşımı yaptım. Ben 25 yıllık gazeteciyim, hukuku siyasi emelleri ve çıkarları için alet edenlerin ülkeye verdiği zararı biliyorum. Geçmişte AKP ile fetullahçılar yine kumpaslar kurarak demokratik haklarımızı gasp ediyordu, biz o zamanlarda yargıda ki ve diğer devlet kurumlarında yuvalanmış çeteler ile mücadele ediyorduk, yine gözaltılarda yine adliyelerdeydik ve yine biliyorumki siyasi ikbali için veya kariyeri için veya çıkarları için adaleti katledenler bağımsız mahkemeler önünde yargılanacak biz de memleketimizi daha adil özgür ve hakkaniyetli olması için gazeteci olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu twetteki fikirlerimde basın ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır, aynı bu ifademde olduğu gibi. Daha detaylı ifademi savcılık makamında vermek istiyorum."

Timur Soykan'ın avukatından açıklama

BBC Türkçe'ye bilgi veren avukatı Ener Ermaner, Soykan'ın bugün yazdığı üç sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Ermaner, müvekkiline "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayma" suçlaması yöneltildiğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'na göre bu suçu işleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Hangi paylaşımları gerekçe gösterildi?

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, bu sabah CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka 'Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin' diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" ifadelerini kullanmıştı.

Soykan diğer paylaşımlarında da "'Seçimde AKP'yi yenmek' suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar" ve "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" demişti.

'Dezenformasyon yasası' nedir?

Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen bu yasa maddesi, muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının itirazına rağmen kabul edilmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan İnsan Hakları Hukukçusu ve Avukat Tuğçe Duygu Köksal "Gerçeğe aykırı bilgi nedir? Bunu kim tahlil edecek? Gerçeğe aykırı bir bilgiyi belirleyecek makam kim? Bu makam tarafsız bir merci olarak dikkate alınabilir mi?" demişti.

CHP'nin yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise 2023'te reddedilmişti.

2018 yılından beri gazetecilik ve ifade özgürlüğü davalarını takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) Kasım 2024 verilerine göre, tartışmalı düzenleme kapsamında iki yılda en az 56 gazeteci, yazar ve basın çalışanı hakkında 66 soruşturma açıldı.

TBMM Adalet Komisyonu tutanaklarında yer alan verilere göre, aynı süre içinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 4 bin 590 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Nisan'da da gözaltına alınmıştı

Soykan Nisan ayında da gazeteci Murat Ağırel'le birlikte gözaltına alınmış, aynı gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün karakolda imza şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Nisan ayında Çağdaş Gazeteciler Derneği yılın haberi ödülünü 'Skandal Düğün' haberiyle alan Soykan, bu düğüne katıldığını iddia ettiği Erkan Kork'un suçlamasıyla gözaltına alındıklarını söylemişti:

"Skandal Düğün haberiyle ödül alacaktım bugün. O BDDK düğünde başkan yardımcısına takı takan, yasa dışı bahis soruşturasında tutuklanan kişinin ipe sapa gelmez beyanıyla bugünü yaşadık."