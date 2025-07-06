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Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı

Gazeteci Timur Soykan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan Soykan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Soykan, "suç işlemeye alenen tahrik etme" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soykan, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 

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