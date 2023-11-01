Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle, hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen Şardan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Şardan'ın evinde arama yapıldı. Ardından Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Tolga Şardan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe akşam saatlerinde tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın gözaltına alınmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; 31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."