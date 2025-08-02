Gazeteci ve spiker Levent Bitecik hayatını kaybetti
65 yaşındaki gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik, yaşamını yitirdi.
Uzun yıllar medyada çeşitli görevler üstlenen Levent Bitecik’in cenazesi Antalya'da Kurşunlu Camii’nde ikindi namazının ardından toprağa verildi.
Levent Bitecik, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
Törene kendisi gibi gazeteci olan eşi gazeteci Sibel Bitecik, kızı Birce Bitecik, aile dostları, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, meslektaşları katıldı.
Levent Bitecik en son KANAL D Haber Merkezi’nde Seslendirme Uzmanı olarak çalışıyordu.
1980’li yıllarda TRT FM’de spikerlik yaparak medya kariyerine başlayan Levent Bitecik, Star TV ve Kanal D'de haber spikerliği de yapmıştı.