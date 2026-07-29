Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki Gazeteci Vedat Yenerer hayatını kaybetti

Bir ay önce beyin tümörü teşhisi konan Yenerer'in beyin ölümü gerçekleşti.

Vedat Yenerer ayrıca İYİ Parti'nin kurucu isimlerindendi.

Acı haberi Arapkirli duyurdu: Hastalıkla savaşına yenik düştü

Gazeteci Zafer Arapkirli, Yenerer'in ölümünü, "40 yıllık dostum, Gazeteci Vedat Yenerer'i maalesef bu akşamüzeri yitirdik. Hastalıkla savaşına yenik düştü. Gencecik yaşlarından itibaren tam bir "Acar Muhabir" hüviyetiyle nerede olay var, nerede çatışma ve savaş var, hep içindeydi. Ergenekon kumpası mağdurları arasında da yeraldı. İleri yaşlarında bir süre siyasetle uğraştı. Ama hep çalışkanlığı ve hareketliliğiyle iz bıraktı. Rahat uyusun" sözleriyle duyurdu.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Vedat Yenerer, gazeteciliğe üniversite eğitimi sırasında başlamıştı. Yenerer, Star TV, Kanal D ve Habertürk’te savaş muhabirliği ve aynı zamanda Haber Müdürlüğü yapmıştı.