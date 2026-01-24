Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı

Anma törenine, Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Özel, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, burada mum yaktı.

"Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi"

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özgür Özel, "33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreklerde sönmeyen bir ateşin" yıl dönümünde olduklarını söyledi.

Uğur Mumcu'yu katledildiği yerde bir kez daha andıklarını belirten Özel, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 24 Ocak 2007'de vefat eden eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem'e de Allah'tan rahmet diledi.

Mumcu cinayetini, "Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi" olarak nitelendiren Özel, şunları kaydetti:

"Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır.' demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler.

Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar hem de bundan sonra bu tip karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."