Gazeteci Yusuf Doğaroğlu hayatını kaybetti
İbradı Haber gazetesinin sahibi Yusuf Doğaroğlu, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Yusuf Doğaroğlu 2024 yerel seçimlerinde Antalya İbradı Belediye Başkanlığı için MHP'den aday olmuştu.
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Uzun yıllar boyunca bazı ulusal gazete ve haber ajanslarının da Antalya'da İbradı temsilciliğini yapan Doğaroğlu'nun evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.
Yusuf Doğaroğlu'nun cenazesinin pazartesi günü öğle namazının ardından İbradı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.