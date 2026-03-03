Gazeteci Zafer Arapkirli hakkında beraat kararı verildi

  1. Ekonomim
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli hakkında beraat kararı verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Zafer Arapkirli’nin duruşması, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Önceki duruşmada savcı, mütalaasında Arapkirli'nin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Bugünkü duruşmada ise Arapkirli, mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Arapkirli'nin avukatının da mütalaaya karşı beyan vermesinin ardından kararını açıklayan hakim, “suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle Zafer Arapkirli'nin beraatına hükmetti.

