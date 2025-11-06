Gazeteciler İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında ifade veriyor: Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında altı gazeteci hakkında "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım" iddialarıyla işlem başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrıldı.

Önce Şaban Sevinç ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Saat 06:00 sıralarında yapılan operasyon kapsamında Sevinç ve Oğhan'ın ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki Mali Şube tarafından alındı.

Öte yandan gazeteci Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da Emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Ruşen Çakır, saat 09:08'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "gözaltına alınmadığını" belirtti. Çakır gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın da ABD'de olduğunu yazdı.

Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de.

Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın https://t.co/sybJp9n5fl — rusen cakir (@cakir_rusen) November 6, 2025

İfade işlemleri başladı

Sabah saatlerinden bu yana Emniyet'te tutulan gazetecilerin ifade işlemleri saat 12:15 sıralarında başladı.

Çakır'ın oğlu Ali Deniz Çakır, saat 12:13'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası Ruşen Çakır'ın Emniyet'e ifade vermeye götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor. — Ali Deniz Çakır (@alidenizcakir) November 6, 2025

Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak serbest bırakıldı

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın Emniyet'te verdiği ifadenin ardından saat 13:00 sularında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güncellenecek

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadeye çağrıldığı açıkladı.

Gazetecilerin, “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” iddialarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

CHP'den ilk tepki

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazetecilerin Emniyet'e götürülmesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu 'fiili gözaltı' bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür.”