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Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, işlemleri tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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