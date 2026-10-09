Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, işlemleri tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.