Gazeteciler Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı

T24.com.tr internet haber sitesi yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan'ın “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan aynı saatlerde, Halk TV Sorumlu Yazıişleri Müdürü Dinçer Gökçe'nin de geçtiğimiz günlerde yaptığı ve yargılaması devam eden bir uyuşturucu davasına ilişkin haber nedeniyle gözaltına alındı. Dinçer Gökçe daha sonra serbest bırakıldı.