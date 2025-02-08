Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e makam odasında yaptığı ziyaretinin haberleştirilmesi oldu. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere Vatan Emniyet'e götürüldüler.

DİSK Basın İş: Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır

DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada, "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.