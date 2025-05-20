Gazetecilerden haklarında çıkan “İBB finanse ediyor” iddiaları üzerine suç duyurusu

Gazeteciler Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Barış Pehlivan, Akşam gazetesinde haklarında çıkan “İBB ile para trafiği” iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukatları Hüseyin Ersöz aracılığıyla yapılan başvuruda, yasa dışı yollarla elde edildiği öne sürülen HTS/Baz İstasyonu verileri kullanılarak gerçek dışı ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasıyla ilgili kişilerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli soruşturmanın başlatılması talep edildi.

Avukat Ersöz'ün suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlar yer aldı:

"Müvekkillerimiz Nevşin Mengü, Barış Pehlivan ve Yavuz Oğhan, Türkiye'de geniş kitlelerce takip edilen ve bağımsız/tarafsız yayıncılık anlayışlarıyla tanınan gazetecilerdir. Öyle ki ‘Kamunun Gözü Kulağı Olma’ işlevini yerine getirerek önemli konuları haberleştirmekte ve kamuoyunun yakından takip ettiği basın mensupları olarak tarafsız ve objektif şekilde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ancak zaman zaman özellikle anonim sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla hedef haline getirdikleri de olmaktadır. Bu durum özellikle son 2 aydır yoğunluk kazanmış, başta ‘trol’ olarak nitelendirilen anonim sosyal medya hesapları gelmek üzere hedef gösterildikleri birçok olay yaşanmıştır. Hedef gösterilen Müvekkillerimize ait kişisel veriler (HTS ve Baz İstasyonu Verileri), 18 Mayıs 2025 tarihinde 'spekülatif ve gerçeği yansıtmayan bilgiler eşliğinde' ve 'dezenformasyon amaçlı' kamuoyuna servis edilmiştir. Öyle ki, 18 Mayıs 2025 tarihinde 'aksam.com.tr' adlı internet haber sitesinde ve Akşam gazetesinin yazılı baskısında 'İmamoğlu Medya A.Ş.!' başlığıyla 'imzasız' bir haber de yayınlanmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen birçok soruşturmada kısıtlama kararı bulunduğu göz önüne alındığında, 'bu HTS bilgilerinin doğru olup olmadığı' ve 'gerçekse, ne şekilde ulaşıldığı' bilinmemekte, ilgili haber ve paylaşımların suç teşkil ettiğine ise şüphe bulunmamaktadır. Kaldı ki söz konusu bilgilerin nasıl ve kim tarafından temin edildiği, ne şekilde Akşam gazetesine ve sosyal medyadaki anonim hesaplara ('İstanbul Takipte - @IstTakipte' isimli X Kullanıcısı, 'Abese İrca - @Abese_irca' isimli X Kullanıcısı) ulaştırıldığı da tespit edilememiştir. Bu hususun tespiti için gerekli araştırmanın yapılması gerekmektedir."