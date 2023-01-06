Gazetecilerin gazetesi 41. sayısında

Bugün EKONOMİ’nin 41. sayısı ile birlikteyiz.

40’ımız çıktı şükür...

Önce 41 kere maşallah diyoruz!

Tüm ekibimizle, siz okurlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Sizlerin cesaretlendirmesi ve desteği olmasa başaramazdık.

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Bildiğiniz gibi, 21 Kasım 2022’de derinden gelen köklü değerlerimize sahip çıkarak geleceğe kanat açtık. Hiç şüphesiz bir yayın olarak çok genciz. Ama avantajlıyız. Türkiye’nin yeni ekonomi gazetesinin muhabirleri ve yazarları yıllardır sizin için ekonomiyi izliyor ve yorumluyor.

Meslekte 40, hatta 50 yılını aşmış büyüklerimiz ile birlikte 250 kişilik genç bir ekibiz. Size her sabah dolu dolu bir gazeteyi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Makro ekonomiden şirketlere, piyasadan küresel ekonomiye...

Birikimlerimiz ve kapasitemiz yüksek.

Anadolu ve Trakya’nın dört bir yanındaki bölge temsilciliklerimizle Türkiye ekonomisinin nabzını kılcal damarlarına kadar sizin için tutuyoruz.

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İddialı hedeflerimiz var...

Bir gazetenin hızlı gelişmesinin ancak gazetecilik kalitesinin yükselmesi ile mümkün olduğunu iyi biliyoruz. Bu yönde her geçen gün yeni bir adım atacağımıza söz veriyoruz.

EKONOMİ gazetesi olarak ilk yükümlülüğümüz gerçek haber. Görevimiz, siz okurlarımızın doğru kararlar vermenize yardımcı olacak doğru zamanda, doğru haber ve bilgileri üretmek.

Türkiye iş dünyası için önemli olanı ilginç ve ilgili kılmak, kamuoyuna açık bir eleştiri ve uzlaşma platformu sağlamak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz.

Sorumluluğumuzun kaynağı sizin doğru haber alma hakkınız.

Spekülasyon ve manipülasyondan uzak haberciliğin saygınlığı, soru sormanın ve eleştirel düşüncenin erdemi, pozitif ve gerçekçi bakış açısı yolumuzu aydınlatıyor.

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Ülkemize, insanlarımıza ve kendimize güveniyoruz. Sözlüğümüzden ‘bahane’ kelimesini çıkardık. Mazeretlere sığınmadan... Laf değil, proje üreterek...

Sizlerin desteği ile şu ana kadar başarılı olduk. Başarımız sizin başarınız. Heyecanlı, sevinçli ve gururluyuz. Yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inancımız tam. Bu özgüvenimizin kaynağında, bizzat genlerinde iyilik ve doğruluk olan mesleğimiz var. Biz sadece gazetecilik yapıyoruz; bağımsız ve kolektif bir anlayışla...

Cesaretimizin kaynağı ise arkası boş bir gözü karalık değil, yanılma riskini de göze alan bir kararlılık. Rekabet ve mücadele bizim değişmez karakterimiz oldu. Her zaman da öyle olacak! Geleceğe umutla bakıyoruz.

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2023 bizim için çok önemli bir yıl. 41. sayımız vesilesiyle, hepinize çok güzel bir yıl diliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında yepyeni projelerle yanınızda olacağız.

Ekonomiye dair her şeyi gazetecilerin gazetesi EKONOMİ’den izlemeye devam edin.

İddialıyız; EKONOMİ yazdıysa doğrudur!