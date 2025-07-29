Gazetecilerin ihbarı orman yangınını önledi! Karabük’te faciadan dönüldü

Haber çalışması için bölgede bulunan Gazetemiz Karadeniz Bölge Temsilcisi Fikret Yazıcı ve Karadeniz Bölge Editörümüz Salim Sürmeli yaklaşık 40 evin yandığı, 250 hektar alanın etkilendiği ve afet bölgesi ilan edilen Kamış Köyüne giderken bir yangını engelledi.

Orman yangını önlendi

Karabük-Ovacık Yolu 4 kilometrede ormanlık alandan yeni yeni yükselen duman hareketini ilgililere ihbar edilerek zamanında yapılan uyarı ile çıkması muhtemel bir orman yangını önlendi.

İhbara ekipler sevk edildi

Yapılan ihbarla kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yaklaşık 43 derece hava sıcaklığının bulunduğu bölgede sırtlarında ki su tankları ile tırmandıkları dik yamaç alanda çıkmakta olan yangına müdahale ederek sönmesini sağladılar.