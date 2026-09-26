Gazetesi Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa bağlı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, Ali Tarakcı'nın gözaltına alınmasına karar verildi. Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak incelenmesi de talimat kapsamında yer aldı.

Ali Tarakcı, geçtiğimiz günlerde X hesabından yaptığı paylaşımda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." ifadesini kullanmıştı. 23 Eylül'de sosyal medyada yapılan bakan istifası paylaşımı gündem oluşturmuş ve Borsada hisseler düşüş yaşamıştı. Bakan Mehmet Şimşek de istifa iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna dair talimat Büyükçekmece'ye gönderildi

Soruşturmaya ilişkin 25 Eylül 2026 tarihli talimat yazısı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna iletildi.

Yazıda, "@alitarakci1" kullanıcı adlı X hesabından 23 Eylül'de yapılan paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Soruşturmanın zorunlu olması ve suçun işlendiğine dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe bulunması gerekçesiyle, şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 91. maddesi uyarınca gözaltına alınmasına hükmedildi.

Suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

TCK'ye 7418 sayılı Kanun'la 2022'de eklenen 217/A maddesine göre, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Suçun failin gerçek kimliğini gizleyerek ya da bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılıyor.

Ali Tarakcı kimdir?

Tarakcı, 1964'te Sinop'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sefaköy-Küçükçekmece'de tamamladı, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

12 Eylül darbesinin ardından 4 Kasım 1980'de gözaltına alınan Tarakcı, 46 günlük gözaltının ardından yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı ve yargılandığı davadan beraat etti. Siyasi geçmişinde TKP ve TBKP'de yöneticilik yapan Tarakcı, sonrasında Yeni Demokrasi Hareketi'nin (YDH) kurucuları arasında yer aldı; YDH'nin Barış Partisi'yle birleşmesinin ardından İstanbul il yöneticiliği, 1998'de MYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Uzun süre kamuda görev yapan Tarakcı, 2005'te kendi şirketlerini kurarak Gerçek Yayıncılık, Gerçek TV, Can FM ve Gazete İstanbul'da yönetim kurulu başkanlığı yaptı. İlk kitabı "Sesli Düşünceler" 1996'da yayımlanan Tarakcı, 2007'de Gerçek TV'de aynı adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi, Karadeniz TV'de de bir dönem "Mercek Altında" ve "Sesli Düşünceler" programlarını hazırlayıp sundu. Yeniyüzyıl ve Taraf gazetelerinde yazılar yazan Tarakcı, Akit TV'de "Çapraz Sorgu" programını sundu.