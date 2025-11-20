  1. Ekonomim
Gaziantep, Adana, Osmaniye deprem mi oldu (20 Kasım 2025)? Güncel depremler listesi sürekli araştırılıyor.

Gaziantep, Adana, Osmaniye deprem mi oldu (20 Kasım 2025)? Az önce sallandım mı? soruları merak ediliyor. Vatandaşlar deprem olduğunu düşünerek AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nde yeni depremleri sorguluyor.

GAZİANTEP, ADANA, OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU (20 KASIM 2025)?

Evet. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 12.09 sularında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Osmaniye genelinde şiddetli hissedilirken, komşu iller Gaziantep ve Adana’da da kısa süreli paniğe neden oldu.

AZ ÖNCE SALLANDIM MI?

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak teyit ederken, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sarsıntının belirgin şekilde hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, yetkililer saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölge halkı kısa süreliğine sokaklara dökülürken, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

 
