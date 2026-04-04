Gaziantep Adliyesi'nde savcı, avukat ve zabıt katiplerine operasyon: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Adliyesi'nde görevli zabıt katipleri ve avukatların da olduğu şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonda zabıt katipleri H.İ.U. ve M.Ç., 2 avukat ve 5 adliye personelinin de aralarında olduğu 15 kişi, 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal', 'Rüşvet' ve ‘Uyuşturucu’ suçlarından gözaltına aldı.

Bir savcı da hakkında soruşturma izni verilerek açığa alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zabıt katipleri H.İ.U. ve M.Ç. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.