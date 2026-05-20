Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir MHP'den ihraç edildi

MHP, Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'i "parti ilkeleriyle ters düşen davranışlar" gerekçesiyle partiden ihraç etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Kararının gerekçesi, Özdemir'in MHP'nin temel ilke ve siyasi politikalarıyla ters düşen hal, tutum ve davranışlar sergilemesi olarak gösterildi.

Ne olmuştu?

Mart ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti içinde disiplin süreci işletilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın duyurduğu karara göre; 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçe gösterilerek tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kararın ardından Kaşlı, partiden istifa ettiğini açıklamıştı.