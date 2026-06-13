Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı ana atama kararnamesi ile Gaziantep yargı teşkilatında önemli değişikliklere oldu.

Kararname kapsamında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı.

Kentte uzun yıllardır görev yapan ve yargı camiasının yakından tanıdığı Sürmelioğlu'nun başkanlığa getirilmesi, Gaziantep yargısında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Kararnameyle birlikte Gaziantep Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kadrolarında da çok sayıda atama ve görev değişikliği gerçekleştirildi.