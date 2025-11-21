  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’nde gıda zehirlenmesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’nde gıda zehirlenmesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezinde 56 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yabancı uyruklu vatandaşlardan 48’i taburcu edildi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’nde gıda zehirlenmesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı
Takip Et

 

Valilik inceleme başlattı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve 8 kişinin ise durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi’nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Gündem
Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Tekrar gözaltındalar
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
CHP İstanbul Kongresi davasında mahkemeden ‘devam’ kararı: Gürsel Tekin kayyum olarak göreve devam edecek
CHP İstanbul Kongresi davası: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi