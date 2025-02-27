Gaziantep Valiliği’nin eylem yasağı kararı ile ilgili davada yeni gelişme

GAZİANTEP / EKONOMİ

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye işçilerin ücret artışı için greve çıkmasının ardından işçi ve işveren ile işçi ve işçiler arasında yaşanan gerilim ve şiddet olayları nedeniyle Gaziantep Valiliği tarafından 13 Şubat 2025 tarihinde alınan Eylem ve Etkinlik Yasağı’na karşı Gaziantep 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda; “Gaziantep Valiliğinin, 13/02/2025 tarihi saat: 01.00 ile 27/02/2025 tarihi saat 24.00’a kadar il genelinde gerçekleştirilebilecek her türlü etkinliğin 15 gün süre ile yasaklanmasına ilişkin kararının, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olmadığı ve kamu yararı amacını taşımadığı gibi 2911 sayılı Kanunun 17 ve 19. Maddesi le 5442 sayılı Kanunun 11/C maddesi kapsamında belirtilen şartlara da aykırı olması nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesinin Hukuk Devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı ve davacı yönünden telafisi güç zararlara neden olabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Mahkemenin kararının ardından Gaziantep Valiliği’nin konuyla ilgili itiraz sürecine başladığı ve yasaklama kararıyla ilgili delilleri ve doneleri Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne sunacağı öğrenildi.

BİRTEK-SEN: Mücadeleyi sürdüreceğiz

Konuyla ilgili olarak BİRTEK-SEN’in X hesabı üzerinden yapılan açıklamada; “13 Şubatta Valiliğin il genelinde işçi eylemlerini bastırmak için ilan ettiği eylem ve etkinlik yasaklarına karşı idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. İşçilerin çadırlarını dağıttınız, fabrika önünde ekmeğini arayan işçiyi yaka paça uzaklaştırdınız. İşçilerin bir araya gelmesini engellediniz, Genel Başkanımızı tutukladınız! Hukuku ayaklar altına alıyorsunuz dediğimizde devletin kurumlarını aşağılamakla suçladınız. Sendikal faaliyetleri provokatörlük ilan ettiniz! Yasaklarınıza, baskılarınıza karşı yılmadan mücadeleyi sürdüreceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

Vali Çeber: Çarkların dönmesini engelleyecek girişimlere izin vermeyiz

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 20 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ‘Gaziantep’in Huzuru’ toplantısında aldıkları gösteri ve eylem yasağı kararının önleyici tedbir olduğunu açıklamış organize edilen işçi eylemlerinde kamu düzenini bozacak, sanayide çarkların dönmesini engelleyecek ve işçiyi işçiyle karşı karşıya getiren net adımlar tespit ettiklerini ifade etmişti. Çalışma hayatını etkileyecek hukuksuz adımlara izin vermeyeceklerini kaydeden Kemal Çeber, “Kentimizde ocak ayında toplamda 8 bin 345 işçinin çalıştığı 23 fabrikada 2 bin 346 işçi ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve başladı. Grev olarak düzenlenen etkinliklerde kamu güvenliği, huzuru, asayişi ve sanayimizde çarkların dönmesini engelleyecek net adımlar tespit ettik. Organize sanayi bölgelerimizde 250 bin işçinin çalıştığı 1200 adet fabrika var. Düzenlenen bu eylemlerin içerisinde işçiyi işçiye karşı kışkırtacak çabalar oldu. İşveren karşısında işçilerimizin tüm hakları ve talepleri bizim için son derece kıymetlidir. Biz devlet olarak tüm işçilerimizin tüm demokratik ve sendikal haklarının kullanılması noktasında kolaylaştırıcı oluyoruz. Ancak kamu düzeni ve çalışma hayatını etkileyecek adımlara da izin vermeyiz. İşçi ücretleri pazarlıkları kendi içerisinde hukuku olan bir konudur. İşçilerimizin statüleri dile getirilerek, işçi sorunları gündemleştirilerek bu hukukun başka yerlere çekilme ve başka noktaların amaçlanması noktasından hareketle yasaklama kararı alarak devlet refleksini gösterdik. Gazi şehrimizde yaşayan herkesin güvenliği için bu kararı aldık. Gerektiği yerlerde bu kararları yine alırız” sözlerini kullanmıştı.