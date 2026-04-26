Gaziantep'e yağan ceviz büyüklüğünde dolu hayatı felç etti

Gaziantep'te 16.20 sıralarında etkili olan ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük şok yaşarken, bazı vatandaşlar ise araçlarının zarar görmemesi için emniyete sığındı.

Yollarda su birikintisi oluştu

Dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken yollarda su birikintisi oluştu. Bazı vatandaşlar ise daha önce bu büyüklükte dolu yağışı görmediklerini ifade etti.