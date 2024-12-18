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Gaziantep'e yeni isim önerisi tartışma başlattı! TBMM’ye kanun teklifi sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde Gaziantep için yeni unvan başvurusu yapıldı. DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya sunduğu teklifte, Suriyelilere dostça davrandıkları gerekçesiyle Gaziantep için misafirperver anlamına gelen 'minhar' unvanının verilmesini talep etti. Teklif sosyal medyada tartışma başlattı.

Haber Merkezi
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Gaziantep'e yeni isim önerisi tartışma başlattı! TBMM’ye kanun teklifi sunuldu
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Gaziantep’e yeni isim önerisi için kanun teklifi verildi. DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifinde, 2011 yılından bu yana Suriyelilere dostça davrandıkları gerekçesiyle Gaziantep için yeni unvan verilmesini talep etti.

“Gaziantep halkına ‘minhar’ ismi verilsin”

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Eruğrul Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerinde çarpıcı bir konuşmaya imza attı.

Kaya, Kurtuluş Savaşı yıllarında 3 farklı ülke tarafından işgal edilmesine karşın büyük bir direnç göstermesi nedeniyle Antep'e 8 Şubat 1921 tarihinde Gazilik unvanı verildiğini belirterek, 2011’den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle Gaziantep halkına “minhar” (misafirperver) unvanının verilmesini istedi.

Sosyal medyada tartışma başlattı

Kaya, konuşması sırasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, TBMM başkanlığına sunduğu teklifte Gaziantep için 'minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti. Yaptığı konuşmada önerisine ilişkin "Bu yüce Meclis, Gazianteplilere Gazilik unvanı vererek bizleri şereflendirmiştir. Şimdi Gaziantepliler, bu yüce meclisten başka bir şerefli unvanı almayı bizce hak etmiştir" ifadelerini kullanan 48 yaşındaki milletvekili, sosyal medyada büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu.  

Gaziantep’te 400 bini aşkın Suriyeli bulunuyor

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor. 

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