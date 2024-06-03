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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangını
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Kuzuluk Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı İtfaiye Amirliği ile Hassa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

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