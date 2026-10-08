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Gaziantep'te 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü: 12 yaşındaki şüpheli gözaltında

Gaziantep’te 'yan bakma' bahanesiyle çıktığı belirtilen tartışmada 12 yaşındaki H.G. tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Salih yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
DHA
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Gaziantep'te 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü: 12 yaşındaki şüpheli gözaltında
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Gaziantep'te Suriye uyruklu Muhammed Salih'i (16) bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki H.G. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Salih ile H.G. arasında iddiaya göre 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.G., üzerinde bulundurduğu bıçakla Salih'i göğüs ve kasık bölgesinden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Salih, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Salih'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Diğer yandan H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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