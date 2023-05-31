Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 GD 4652 ve 34 CYG 839 plakalı otomobiller çarpıştı. Yolun kenarındaki araziye devrilen 34 CYG 839 plakalı otomobil yanmaya başladı. Yanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, her iki otomobilden 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.