  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gaziantep'te 21 kişiye mezar olmuştu: Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı
Takip Et

Gaziantep'te 21 kişiye mezar olmuştu: Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 21 kişinin öldüğü Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada, müteahhit 19 yıl 6 ay, mimar ise 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep'te 21 kişiye mezar olmuştu: Gölgeler Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı
Takip Et

Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati Gölgeler ile mimar İhsan Çeven, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatlar ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Gölgeler, suçlamaları kabul etmeyerek, apartmanın hiçbir yerine çivi bile çakmadığı öne sürdü.

Sanık İhsan Çeven ise kendisinin teknik onaylı proje yaptığını belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti.

Gölgeler'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 19 yıl 6 ay, Çeven'e ise aynı suçtan 16 yıl 3 ay hapis veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, dosya arasında yer alan bilirkişi raporunda sorumluluklarının bulunduğu belirtilen kişiler hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yıkılan, 21 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Gölgeler Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma soruşturma sonucu Gölgeler ve Çeven hakkında dava açılmıştı.

Volvo tamamen elektrikli araç üretiminden vazgeçti: İşte sebebi...Volvo tamamen elektrikli araç üretiminden vazgeçti: İşte sebebi...Otomotiv
Samsung kullanıcıları dikkat! Artık güncelleme almayacak cihazlar açıklandıSamsung kullanıcıları dikkat! Artık güncelleme almayacak cihazlar açıklandıTeknoloji
Tatil sezonu uzadı, fiyatlar düştü: İşte bölge bölge konaklama fiyatları...Tatil sezonu uzadı, fiyatlar düştü: İşte bölge bölge konaklama fiyatları...Ekonomi

 

Gündem
CHP heyeti Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek
CHP heyeti Can Atalay için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek
Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı: Okul saati değişti!
Son dakika! İstanbul Valiliği açıkladı: Okul saati değişti!
AYM'den son dakika sokak hayvanları kararı!
AYM'den son dakika sokak hayvanları kararı!
Muhalefetten OVP değerlendirmesi: Açıkça ekonomik başarısızlığı gösteriyor
Muhalefetten OVP değerlendirmesi
Ukrayna gaz sözleşmesini uzatmazsa sevkiyat artacak
Ukrayna gaz sözleşmesini uzatmazsa sevkiyat artacak
MSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldı
MSB açıkladı: Kılıçlı yemin töreni için inceleme başlatıldı