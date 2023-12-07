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Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te bir evde 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Gaziantep'te 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 37 bin 693 kaçak ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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