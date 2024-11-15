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Gaziantep’te 5 avukatın rüşvet ve sahtecilik suçlamasıyla yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te "rüşvet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından haklarında dava açılan 1'i tutuklu 5 avukatın yargılanmasına başlandı.

Haber Merkezi
AA
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Gaziantep’te 5 avukatın rüşvet ve sahtecilik suçlamasıyla yargılanmasına başlandı
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7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. ile tutuksuz sanıklar B.Ş, kardeşi U.Ş. ile avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar C.D. ve H.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşma salonuna bağlandı.

Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Ö.A'nın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dava geçmişi

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, mahkemenin katibi M.C.K. 16 Eylül'de, avukat Ö.A. 25 Eylül'de tutuklanmıştı. Devam eden soruşturmada 5 avukat hakkında rüşvet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilikle suçlarından 7 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

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